Звезда Comedy Woman раскрыла свое отношение к возрасту: «Я очень люблю себя»

Актриса Сысоева заявила, что считает себя молодой в 41 год

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева заявила, что открыто раскрывает окружающим свой возраст — 41 год, поскольку считает его временем расцвета. Об этом комикесса рассказала в рамках проекта телеканала «Ключ» под названием «5 книг».

«Причем скажу честно, что кайфую из-за реакции людей на мой возраст. <…> Я очень люблю себя и свой возраст. Всегда этим горжусь, люблю об этом говорить. Поэтому и люди воспринимают меня как очень энергичную молодую особу», — призналась знаменитость.

По мнению артистки, сейчас существенно изменилось отношение к возрастным границам благодаря технологиям и социальным медиа — «сорок лет стали молодостью».

«Вспомни себя в 20 лет, когда вам говорили о 40-летних людях, и казалось, что это какая-то недостижимая даль. Сейчас же все возрастные границы словно размылись. Это произошло во многом благодаря современным косметологическим технологиям и суперсовременным методикам ухода за собой», — поделилась своими наблюдениями Сысоева.

В том же интервью Сысоева призналась, что год назад начала работать с психологами и духовниками, поскольку в ее жизни наступил непростой период.

