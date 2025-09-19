Шерлок Холмс возглавил «Союз рыжих» на выступлении в московском метро

В Москве на станции метро «Курская» выступила музыкальная банда «Союз рыжих» под управлением литературного героя Шерлока Холмса. Об этом «Газете.Ru» сообщила компания «Бродвей Москва».

Перед горожанами и гостями города спели артисты музыкальной комедии о викторианском Лондоне «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» — хулиганской версии знаменитой «Собаки Баскервилей».

Осенью 2025 года постановка театральной компании «Бродвей Москва» отмечает свой первый год проката в театре «Маска» в МДМ. Появление артистов шоу в метро оказалось возможным благодаря проекту «Музыка в метро».

Пассажиры присоединялись к выступлению «Союза рыжих» на «Курской» аплодировали, подпевали, танцевали и снимали представление на телефоны.

«Одно дело сцена театра, а другое — зрители на расстоянии вытянутой руки и ответные реакции прохожих, от которых тебя самого как бы электризует. Многим сейчас не хватает витаминов веселья и оптимизма, которыми мы стараемся зарядить наших зрителей», — делится актер Марк Бурлай, который играет одного из участников «Союза рыжих».

