На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шерлок Холмс возглавил «Союз рыжих» на выступлении в московском метро

Артисты музыкальной комедии «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» спели в метро
true
true
true
close
Пресс-служба «Бродвей Москва»

В Москве на станции метро «Курская» выступила музыкальная банда «Союз рыжих» под управлением литературного героя Шерлока Холмса. Об этом «Газете.Ru» сообщила компания «Бродвей Москва».

Перед горожанами и гостями города спели артисты музыкальной комедии о викторианском Лондоне «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» — хулиганской версии знаменитой «Собаки Баскервилей».

Осенью 2025 года постановка театральной компании «Бродвей Москва» отмечает свой первый год проката в театре «Маска» в МДМ. Появление артистов шоу в метро оказалось возможным благодаря проекту «Музыка в метро».

Пассажиры присоединялись к выступлению «Союза рыжих» на «Курской» аплодировали, подпевали, танцевали и снимали представление на телефоны.

«Одно дело сцена театра, а другое — зрители на расстоянии вытянутой руки и ответные реакции прохожих, от которых тебя самого как бы электризует. Многим сейчас не хватает витаминов веселья и оптимизма, которыми мы стараемся зарядить наших зрителей», — делится актер Марк Бурлай, который играет одного из участников «Союза рыжих».

Накануне стало известно, что американский рэпер Xzibit выступит с Кипеловым 27 сентября на фестивале в Москве.

Ранее Виктор Пелевин выпустил новую книгу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами