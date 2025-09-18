Виктор Пелевин выпустил новую книгу

Российский писатель Виктор Пелевин официально выпустил новую книгу «A Sinistra». Продажи романа стартовали в книжных магазинах России, а электронная и аудиоверсия появились в Яндекс Книгах.

Новинка появилась в продаже 18 сентября в 20:25.

Это пятая книга вселенной Transhumanism inc. В книге автор расскажет об общении с демонами, возможностях ИИ и путешествиях во времени.

«Бутик «Левый Путь» — подразделение корпорации «TRANSHUMANISM INC.», где служит баночный детектив Маркус Зоргенфрей. Бутик предлагает черномагические трипы для самых обеспеченных клиентов. Услуга не афишируется из-за возможных репутационных издержек — какой политик или банкир захочет признать, что в симуляции общается с демонами?» — говорится в аннотации.

Детективу предстоит стать итальянским чернокнижником XVI века, обрести волшебные силы с помощью магического гримуара и вступить в борьбу с могущественными венецианскими магами, ставя на кон свои жизнь и душу.

В 2024 году вышел предыдущий роман Пелевина под названием «Круть».