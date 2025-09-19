На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда Comedy Woman о восстановлении после кончины матери: «Терапия и храм помогли продолжить жить»

Актриса Надежда Сысоева призналась, что нашла спасение в терапии и вере
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева призналась, что год назад начала работать с психологами и духовниками, поскольку в ее жизни наступил непростой период. Об этом комикесса рассказала в рамках проекта телеканала «Ключ» под названием «5 книг».

«На меня свалилось буквально все: реакция на появление в реалити-проектах, роман с парнем, который намного моложе меня, публичное сорокалетие, окончание Comedy Woman и потеря самого близкого человека — моей мамы. Все это произошло в одно лето — и да, заставило меня пойти в терапию», — пояснила артистка.

По словам Сысоевой, на данный момент она находится в постоянной терапии с двумя психологами — мужчиной и женщиной. Актриса уверена, что благодаря комплексной работе над собой она «не сошла с ума и не спилась».

«Терапия, храм, чтение, путешествия и близкие люди — это то, что помогло мне остаться в адеквате, найти свет и продолжать жить», — поделилась Сысоева.

Сейчас, раскрыла звезда Comedy Woman, она поддерживает отношения с двумя духовниками.

«Просто батюшка, с которым я, скажем так, начала свой путь, потом переехал из Сретенского монастыря. И поэтому я нашла еще одного батюшку. Но я ни от кого не отказываюсь и со всеми поддерживаю отношения, да», — пояснила она.

