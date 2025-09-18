Филипп Киркоров назвал условие успеха «Интервидения»

Народный артист России Филипп Киркоров назвал условие успеха возрожденного международного песенного конкурса «Интервидение». Его цитирует «Пятый канал».
Он напомнил, что еще в 1960-х была первая попытка запуска этого конкурса, но после этого «все ушло в небытие». Сейчас успех соревнования, говорит он, зависит от послов «Интервидения»
«Я надеюсь, что вторая попытка будет удачной, потому что за этим мероприятием стоят очень серьезные лица шоу-бизнеса. У «Интервидения» прекрасные амбассадоры: Дима Билан, Клава Кока, Пелагея», — перечислил он.
Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном песенном конкурсе.
Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.
