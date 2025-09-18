Филипп Киркоров назвал условие успеха «Интервидения»

Певец Киркоров отметил, что успех «Интервидения» зависит от его послов

Народный артист России Филипп Киркоров назвал условие успеха возрожденного международного песенного конкурса «Интервидение». Его цитирует «Пятый канал».

Он напомнил, что еще в 1960-х была первая попытка запуска этого конкурса, но после этого «все ушло в небытие». Сейчас успех соревнования, говорит он, зависит от послов «Интервидения»

«Я надеюсь, что вторая попытка будет удачной, потому что за этим мероприятием стоят очень серьезные лица шоу-бизнеса. У «Интервидения» прекрасные амбассадоры: Дима Билан, Клава Кока, Пелагея», — перечислил он.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном песенном конкурсе.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

