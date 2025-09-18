На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии предложили Европе бойкотировать «Евровидение» из-за Израиля

Финский политик Оваска предложил странам Северной Европы бойкотировать «Евровидение»
true
true
true
close
Denis Balibouse/Reuters

Председатель комитета по транспорту и коммуникациям парламента Финляндии Йоуни Оваска предложил странам Северной Европы бойкотировать «Евровидение», если Израиль примет участие в конкурсе. Об этом сообщило агентство Yle.fi.

Оваска сослался на общие ценности, которые разделяют страны Северной Европы. Ввиду этого, уверен он, «было бы естественно действовать сообща в вопросе бойкота, а также продемонстрировать лидерство остальной Европе».

Оваска собирается продвигать свое видение общей позицию стран Северной Европы по поводу «Евровидения» на следующем заседании Совета министров Северных стран в Стокгольме в октябре.

Накануне сообщалось, что Государственная телерадиокомпания Испании RTVE откажется от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году, если на сцену выйдет представитель Израиля. Причиной тому названы военные действия Израиля в секторе Газа. Аналогичную позицию высказали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды.

Ранее Израилю назвали способ поучаствовать в «Евровидении» в обход бойкота.

