Тискавшего крокодилов блогера потребовали выгнать из Австралии

Блогера Холстона потребовали депортировать из Австралии за ловлю крокодилов
therealtarzann/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Зоозащитники потребовали выгнать из Австралии ловившего и тискавшего крокодилов блогера Майка Холстона. Об этом сообщает ABC.

Мужчина опубликовал в соцсетях несколько роликов, на которых ловит пресноводных и морских крокодилов неподалеку от мыса Йорк. Один из роликов стал вирусным и набрал более 32 миллионов просмотров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Объятия с рептилиями не понравились представителям организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), которые призвали депортировать Холстона из Австралии и запретить ему возвращаться в страну.

«Помимо того, что это незаконно и невероятно глупо — трогать крокодила, — это еще и невероятно жестоко. Точно так же, как вомбаты, коалы и другие представители австралийской фауны, крокодилы — чувствительные существа, которые испытывают боль и стресс и заслуживают того, чтобы жить в мире, не опасаясь, что приезжие блогеры набросятся на них и обидят их», — сказала советник PETA Мими Бехечи.

В свою очередь, представитель Департамента окружающей среды, туризма, науки и инноваций штата Квинсленд заявил, что ведомство «активно расследует» видеоролики. Холстону может грозить как минимум штраф.

Накануне певицу Mona обвинили в пиаре на скандале с черной передержкой.

Ранее пожилую звезду мыльных опер нашли брошенной с четырьмя собаками.

