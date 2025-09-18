На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь основателя «Комбинации» заявила права на «American boy»

Дочь продюсера Шишинина Виктория заявила права на 16 песен «Комбинации»
true
true
true
close
Группа «КОМБИНАЦИЯ»/VK

Дочь основателя группы «Комбинация» Виктория Олейникова заявила права на 16 хитов коллектива. Об этом сообщили «Известия» из зала Арбитражного суда Москвы.

По словам Олейниковой, она унаследовала права на интеллектуальную собственность своего отца Александра Шишинина, который был продюсером группы и автором песен, включая хиты «American boy» и «Russian girl».

На предварительном заседании она заявила, что права были получены по завещанию после кончины ее дедушки. Ответчиками выступают РАО, издательство «Джем» и композитор Виталий Окороков.

Солистка Татьяна Иванова намерена участвовать в процессе как третье лицо.

Окороков отверг претензии — он утверждает, что Шишинин не писал ни текстов, ни музыки, а был лишь художественным руководителем. Песни писали Татьяна Иванова, участницы группы и сам Окороков, подчеркнул он.

«Он хотел быть соавтором, мы это как шутку воспринимали. Он был моим руководителем, поймите», — сказал Окороков, добавив, что он серьезный композитор и не предполагал, что эти песни будут слушать десятилетиями».

Также, продолжил композитор, «в мировой истории есть только два несуществующих поэта — Шекспир и Шишинин».

Летом Олейникова подала в суд на издательство «Джем» и Окорокова, потому что в сериале про «Комбинацию» Окороков был указан как единственный автор хитов группы.

Ранее адвокат Газманова рассказал о судьбе дела о мошенничестве с деньгами певца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами