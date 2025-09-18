Дочь основателя «Комбинации» заявила права на «American boy»

Дочь основателя группы «Комбинация» Виктория Олейникова заявила права на 16 хитов коллектива. Об этом сообщили «Известия» из зала Арбитражного суда Москвы.

По словам Олейниковой, она унаследовала права на интеллектуальную собственность своего отца Александра Шишинина, который был продюсером группы и автором песен, включая хиты «American boy» и «Russian girl».

На предварительном заседании она заявила, что права были получены по завещанию после кончины ее дедушки. Ответчиками выступают РАО, издательство «Джем» и композитор Виталий Окороков.

Солистка Татьяна Иванова намерена участвовать в процессе как третье лицо.

Окороков отверг претензии — он утверждает, что Шишинин не писал ни текстов, ни музыки, а был лишь художественным руководителем. Песни писали Татьяна Иванова, участницы группы и сам Окороков, подчеркнул он.

«Он хотел быть соавтором, мы это как шутку воспринимали. Он был моим руководителем, поймите», — сказал Окороков, добавив, что он серьезный композитор и не предполагал, что эти песни будут слушать десятилетиями».

Также, продолжил композитор, «в мировой истории есть только два несуществующих поэта — Шекспир и Шишинин».

Летом Олейникова подала в суд на издательство «Джем» и Окорокова, потому что в сериале про «Комбинацию» Окороков был указан как единственный автор хитов группы.

