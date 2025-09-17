Киркоров раскрыл секрет успеха песен Кадышевой и Булановой у молодежи

Российская молодежь стремится к искренней, настоящей музыке, поэтому у нее популярны певицы Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Об этом в интервью ТАСС заявил народный артист РФ Филипп Киркоров.

Он высказал мнение, что молодым людям надоело «все это техно» и захотелось «настоящего, искреннего, честного, исконно нашего». Артист отметил, что исполнительницей такой музыки является «потрясающая и трогательная» Буланова, которая искренне, не по заказу, переживает свои песни.

По словам Киркорова, молодое поколение подхватило песни Кадышевой и Булановой благодаря соцсетям, и эта музыка вновь стала популярной.

Он добавил, что очень сложно заставить молодых людей любить музыку «не за деньги, а по-настоящему». Но именно это и происходит.

16 сентября Буланова призналась в YouTube-интервью Ксении Собчак, что не может называть себя звездой, поскольку не обладает той степенью мировой популярности, как Дженнифер Лопес.

Ранее 26-летняя москвичка продала душу ради концерта Надежды Кадышевой.