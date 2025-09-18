На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь Даны Борисовой захотела стать корреспондентом

Дочь Даны Борисовой сообщила, что собирается стать корреспондентом
true
true
close
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Дочь Даны Борисовой Полина рассказала в интервью Алене Жигаловой, что планирует стать корреспондентом.

Борисова пока не определилась, в какой тематике хочет работать в журналистике.

«Какие сюжетики будут, такие и буду снимать», — поделилась дочь телеведущей.

Борисова-младшая поступила Высшую школу телевидения Останкино на теле- и радиоведущую. Она учится на заочной форме.

В сентябре Полина Борисова рассказала, что мать разрушила ее мечту из-за мелкого конфликта. По словам девушки, Борисова сделала всё возможное, чтобы она не смогла работать на телевидении.

Борисова-младшая уверена, что стала бы популярнее, если бы не была дочерью телеведущей. Она считает, что на ней поставлено «клеймо».

Сама Борисова попросила не обращать внимание на поведение дочери.

Борисова воспитывает дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание. Звезда несколько лет боролась с бывшим мужем за алименты. В июле 2023 года Борисова подписала мировое соглашение с Аксеновым.

Ранее дочь Борисовой вспомнила, как с матерью ограбила медкабинет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами