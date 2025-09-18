Дочь Даны Борисовой захотела стать корреспондентом

Дочь Даны Борисовой Полина рассказала в интервью Алене Жигаловой, что планирует стать корреспондентом.

Борисова пока не определилась, в какой тематике хочет работать в журналистике.

«Какие сюжетики будут, такие и буду снимать», — поделилась дочь телеведущей.

Борисова-младшая поступила Высшую школу телевидения Останкино на теле- и радиоведущую. Она учится на заочной форме.

В сентябре Полина Борисова рассказала, что мать разрушила ее мечту из-за мелкого конфликта. По словам девушки, Борисова сделала всё возможное, чтобы она не смогла работать на телевидении.

Борисова-младшая уверена, что стала бы популярнее, если бы не была дочерью телеведущей. Она считает, что на ней поставлено «клеймо».

Сама Борисова попросила не обращать внимание на поведение дочери.

Борисова воспитывает дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание. Звезда несколько лет боролась с бывшим мужем за алименты. В июле 2023 года Борисова подписала мировое соглашение с Аксеновым.

Ранее дочь Борисовой вспомнила, как с матерью ограбила медкабинет.