Киевстонер обвинил власти Украины в насильственной мобилизации: «Пацаны боятся»

Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, раскритиковал в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) деятельность территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на Украине и сотрудников местных правоохранительных органов.

«Не хотел поднимать эту тему, но выбора нет… О том, какой беспредел происходит по отношению к гражданам моей страны в самой стране со стороны ТЦК и мусоров… Звучит, как разжигание [ненависти], но они всегда придумают, к чему прицепиться», — начал Киевстонер.

По словам музыканта, некоторые его оставшиеся на Украине друзья вынуждены скрываться дома под страхом насильственной мобилизации. Он посоветовал правительству Владимира Зеленского разработать альтернативный план, способный замотивировать людей идти в армию. Также Васильев подчеркнул, что выступает за скорейшее прекращение огня.

«Мне обидно, что у меня пацаны по полгода дома сидят, потому что просто боятся, [что их заберут на фронт]. Есть такие люди, которые не хотят [воевать]», — заявил он.

