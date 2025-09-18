Продюсер назвал последствия запрета группы «Сектор Газа»

Запрет музыкальных групп, таких как «Сектор Газа», может привести к обратному эффекту — повышенному интересу к их творчеству и переходу в нерегулируемое поле. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, комментируя инициативу председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной об ограничении доступа к песням указанного коллектива.

Как отмечал в интервью газете «Известия» лидер и вокалист группы «Крематорий» Армен Григорян, в русском роке часто встречается использование ненормативной лексики, но применять ее можно по-разному — либо для усиления выразительности, либо бездумно наводнять тексты матом.

«Творческие люди часто делают что-то на грани, иногда переходят эту грань и порой делают произведения, не соответствующие конъюнктуре сегодняшнего дня. Но это не значит, что это творчество нужно вычеркивать и запрещать», — считает Рудченко.

Законодательные и исполнительные органы, по его словам, должны регулировать и помечать соответствующие материалы, а не блокировать, чтобы творчество перестало создаваться.

В сентябре Останина заявила, что депутаты Госдумы не планируют направлять запрос в Роскомнадзор с требованием запретить группу «Сектор Газа».

В беседе с изданием «Абзац» парламентарий говорила, что композиции коллектива нужно удалить с музыкальных площадок, потому что они не соответствуют духовно-нравственным ценностям.

Ранее в России предложили запретить группу «Воровайки» из-за песни «Хоп, мусорок».