Звезда «Слова пацана» сыграет в фильме о группе «Сектор газа»

Никита Кологривый сыграет главную роль в фильме о группе «Сектор газа»
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Никита Кологривый исполнит главную роль в фильме о группе «Сектор газа», выход которого ожидается на платформе Premier в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального продюсера стримингово сервиса Давида Кочарова.

«Мне кажется, это будет хорошее кино, очень человечное, очень понятное. В следующем году, надеемся, мы его выпустим», — сказал Кочаров на презентации сезона платформы в рамках фестиваля «Новый сезон» в Сочи.

Режиссером фильма выступает Владимир Щегольков. Над проектом работает компания Arna Media, а производством занимается студия «Луна-парк».

Рок-группа «Сектор газа» была основана в Воронеже в конце 1987 года вокалистом и автором песен Юрием Клинских, известным под сценическим именем Юра Хой.

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходит на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября.

В конце августа создатели сериала «Трудно быть богом», основанного на одноименной повести братьев Стругацких, сообщили о выборе актера на главную роль. Образ дона Руматы воплотит сербский актер Александар Радойичич. В числе заявленных актеров также Кологривый, который сыграет Барона Пампу, Сергей Безруков, который исполнит роль дона Кондора, а Федор Бондарчук сыграет дона Куба.

Ранее Драко Малфой из «Гарри Поттера» снялся в одном фильме с актерами из РФ.

