Волочкова раскрыла подробности своего завещания: «Гроб был белого цвета с логотипом»

Балерина Анастасия Волочкова призвала упокоить ее в именном гробу с лебедем

Балерина Анастасия Волочкова в интервью для YouTube-канала Веры Ганеевой подробно описала, как должна выглядеть ее церемония прощания.

«Хочу, чтобы у меня гроб был белого цвета, а на нем золотой патиной было написано: «Анастасия Волочкова», — и [рядом был изображен] лебедь, мой логотип», — заявила танцовщица.

Волочкова надеется, что на ее могиле всегда будут присутствовать ее любимые цветы — белые розы. При этом балерина подчеркнула, что планирует прожить еще долгую жизнь.

«Все — белые розы, упокойте меня в пуантах, не трогайте мое тело и идите [дальше]», — отметила она.

Также Волочкова пожаловалась, что близкие — мать и дочь — прекратили с ней всякое общение и заблокировали в социальных сетях. Танцовщица дала понять, что эта тема является для нее болезненной, поэтому она не готова обсуждать ее публично.

«Я всех [родственников] послала и сказала: «Добрые люди, я вам никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги», — в то же время подчеркнула Волочкова.

Недавно сообщалось, что Волочкова отказалась прислушиваться к совету своего близкого друга Прохора Шаляпина, который порекомендовал ей обратить внимание на мужчин постарше.Она раскрывала, что ищет человека, способного на искреннюю любовь.

