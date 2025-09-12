На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волочкова отвергла совет Шаляпина о пожилом мужчине: «Он не решает, кто мне нужен!»

Балерина Волочкова отвергла совет Шаляпина об отношениях с пожилым мужчиной
true
true
true
close
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анастасия Волочкова отказалась прислушиваться к совету своего близкого друга Прохора Шаляпина, который порекомендовал ей обратить внимание на мужчин постарше. Ее слова передает URA.RU.

По мнению балерины, выбор спутника жизни должен основываться на личностных качествах и достоинстве человека, а не на его возрасте. Волочкова подчеркнула, что активно общается с людьми разных возрастов, включая молодых мужчин, поскольку считает себя молодой и привлекательной.

«Прохор — мой близкий друг, я ему очень доверяю. Но что значит, что он решает, какой мужчина мне нужен?» — возмутилась танцовщица.

Волочкова также раскрыла, что ищет человека, способного на искреннюю любовь. В своем избраннике танцовщица ценит такие качества, как достоинство, благородство, сила духа, сексуальность, стойкость и умение преодолевать жизненные трудности.

«Который будет относиться ко мне как к настоящему сокровищу и обожать мое творчество. Человек, в котором по всем этим качествам не две, а три Волочковых. Это непросто», — подчеркнула артистка.

Накануне Шаляпин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Анастасии Волочковой нужен мужчина постарше, поскольку балерина очень доверчивая и добрая, ее легко «облапошить».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Родина не предавала Аллу Пугачеву.

