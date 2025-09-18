Петросян грубо отказал журналистам: «С помоишниками не разговариваю!»

Юморист Петросян назвал корреспондентов помоишниками за попытку его поздравить

petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Евгений Петросян унизил корреспондентов, которые попытались его поздравить с 80-летием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Когда журналисты обратились к Петросяну с поздравлением, то состоялся следующий диалог:

— Вы откуда?

— Из Mash

— Я с помоишниками не разговариваю!

Празднование юбилея проходило в элитной усадьбе «Времена года» в Тверской области. Артист отмечал свой день рождения в кругу семьи — с супругой и двумя детьми. Для торжества был арендован дом «Графский» на четыре дня.

Ужин прошел в ресторане «Куропатки», расположенном на территории усадьбы. Семейство также посетило местную ферму и отправилось на грибную охоту.

Накануне Mash сообщал, что аренда усадьбы обошлась Петросяну в 350 тыс. рублей. В доме есть три спальни, гостиная, три санузла и собственный пирс.

Евгений Петросян отпраздновал свой юбилей 16 сентября 2025 года. Ему исполнилось 80 лет. После окончания Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства, артист довольно быстро стал одним из главных лиц советской и российской юмористической сцены. Подробнее о творческом пути Петросяна — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

