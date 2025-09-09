На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Стаса Михайлова появилась созданная нейросетью песня

Певец Михайлов: песне с ИИ не удалось тронуть душу
ТНТ

Народный артист России Стас Михайлов признался, что у него появилась созданная нейросетью песня. Певца цитирует ТАСС.

Михайлов признал, что некоторые созданные с помощью ИИ композиции кажутся ему интересными.

«Я даже купил песню с искусственным интеллектом, но донести глубинный смысл и тронуть душу у нее не получилось», — сказал он.

Ознакомившись с творческими работами, сделанными с помощью нейросетей, артист пришел к выводу, что в подобных композициях не хватает главного — жизненной энергии и эмоций.

«Все, что связано с музыкой, находится на уровне души и сердца», — сказал Михайлов, добавив, что искусственный интеллект пока не научился чувствовать и передавать эмоции.

Однако, обратил внимание он, иногда ИИ помогает — вместе с певицей Люсей Чеботиной Стас Михайлов выпустил клип, который ему очень нравится и который нейросеть сделала «классным».

Накануне актер Ефим Шифрин в новом интервью рассказал, в какую часть его жизни пробрался искусственный интеллект. По словам Шифрина, его преподаватели английского языка уже применяют ИИ, чтобы разобрать незнакомые слова.

Ранее Никита Ефремов раскрыл, как ИИ помогает ему в кино.

