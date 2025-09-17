На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певец Тишман и балерина Андреева стали заслуженными артистами России

Путин присвоил Тишману и Андреевой звания заслуженных артистов России
Антенна/ Личный архив Марка Тишмана

Президент России Владимир Путин присвоил звания «Заслуженный артист Российской Федерации» певцу Марку Тишману и балерине Любови Андреевой. Указ об этом опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Андреевой Любови Вадимовне – артистке балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр балета Бориса Эйфмана», — сказано в документе.

Участник проекта «Фабрика звезд» Марк Тишман — композитор, автор песен и исполнитель. На его счету множество хитов, созданных для популярных российских артистов. Кроме того, он является членом Российского авторского общества.

Любовь Андреева — солистка балетной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, исполняющая ведущие партии в ключевых постановках театра.

В начале сентября первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулав выступил с инициативой дать певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Он отметил, что у певца много хороших песен. По мнению депутата, Шуфутинский зарекомендовал себя как человек с сильным характером, без заносчивости, поэтому заслужил это звание.

Ранее Шуфутинский официально стал гражданином России.

