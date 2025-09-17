Киевстонер раскрыл, почему переехал в Словакию из США: «Мог бомж прицепиться»

Рэпер и блогер Киевстонер (Альберт Васильев – настоящее имя) рассказал в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что переехал из США в Словакию из-за качества жизни.

Васильев жил в Лос-Анджелесе с 2011 года. Он отметил, что с того времени сильно изменился уровень жизни в городе. У блогера появились депрессия, из-за которой он начал набирать вес.

Певец заявил, что жизнь в Америке стала хуже, в частности в штате Калифорния. По мнению исполнителя, в регионах, где преобладает поддержка республиканцев (Техас, Флорида), — лучше.

«Плюс Лос-Анджелес — не тот вайб: если раньше и были бомжи, но было безопаснее. А теперь я не могу выпустить Алину с ребёнком на улицу, потому что там хаос. К ней мог какой-то бомж прицепиться», — поделился блогер.

Киевстонер отметил, что желание переехать у него появилось после поездки в Австрию, где он чувствовал спокойствие. По словам артиста, его начало «снова кошмарить» после возвращения в США.

«Мы прилетели в Австрию, и я говорю: «Всё, давай тормознемся здесь. Лети за Лукой». У меня было шесть дней, чтобы найти квартиру. Где-то надо было бабки за полгода дать, где-то хата без мебели или еще что-то… И я понимаю, что мы когда-то с Ваней (директор) приезжали в Братиславу, а тут по сути 40 минут ехать. А что для жителя Калифорнии 40 минут? Ну, в соседний район. И я говорю Алине: «Давай тормознемся в Братиславе, а там посмотрим». Нашел квартиру, где мы живем. Вслепую переехали, начали жить и осваиваться», — рассказал рэпер.

Васильев добавил, что проживает в Словакии уже два года и чувствует себя там как дома.

