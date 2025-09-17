Друг Пугачевой усомнился в фиктивности ее браков

Фотограф Гранковский: браки Пугачевой с Болдиным и Киркоровым не были фиктивными

Друг Аллы Пугачевой, фотограф Игорь Гранковский, в беседе с mk.ru заявил, что браки певицы с Болдиным и Киркоровым не были фиктивными.

Гранковский уверен, что Пугачева любила обоих мужей. По его мнению, чувства были заметны «невооруженным глазом». Он назвал заявления артистки «приколом, чтобы ее не забывали и обсуждали».

«Такие ухаживания — миллион роз на сельской повозке — только мог Филя сделать! Алла была счастлива. Все у них было романтично и очень красиво», — поделился фотограф.

В интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Алла Пугачева рассказала, что только два из ее пяти браков были «настоящими». А именно с Миколасом Орбакасом и Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Остальные (с Александром Стефановичем, Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым) артистка назвала «помощью другу».

По словам Пугачевой, ей пришлось выйти замуж за своего концертного директора Болдина, чтобы их пустили за границу.

Евгений Болдин заявил, что все слова Пугачевой в интервью — правда. По его мнению, певица не сказала «ни одного неправильного слова».

Ранее с Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей из-за интервью.