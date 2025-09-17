На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Друг Пугачевой усомнился в фиктивности ее браков

Фотограф Гранковский: браки Пугачевой с Болдиным и Киркоровым не были фиктивными
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube

Друг Аллы Пугачевой, фотограф Игорь Гранковский, в беседе с mk.ru заявил, что браки певицы с Болдиным и Киркоровым не были фиктивными.

Гранковский уверен, что Пугачева любила обоих мужей. По его мнению, чувства были заметны «невооруженным глазом». Он назвал заявления артистки «приколом, чтобы ее не забывали и обсуждали».

«Такие ухаживания — миллион роз на сельской повозке — только мог Филя сделать! Алла была счастлива. Все у них было романтично и очень красиво», — поделился фотограф.

В интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Алла Пугачева рассказала, что только два из ее пяти браков были «настоящими». А именно с Миколасом Орбакасом и Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Остальные (с Александром Стефановичем, Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым) артистка назвала «помощью другу».

По словам Пугачевой, ей пришлось выйти замуж за своего концертного директора Болдина, чтобы их пустили за границу.

Евгений Болдин заявил, что все слова Пугачевой в интервью — правда. По его мнению, певица не сказала «ни одного неправильного слова».

Ранее с Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей из-за интервью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами