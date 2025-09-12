Лолита Милявская назвала Аллу Пугачеву гением

Певица Лолита Милявская поделилась впечатлениями от недавнего большого интервью народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Ее цитирует «Фонтанка».

Милявская назвала Пугачеву величайшей певицей и гением, а ее песни — золотым фондом отечественной эстрады. Она предложила обсуждать именно хиты Пугачевой, а не ее высказывания.

«Честь ей и хвала за то, что помнит каждого человека, который влиял на ее становление в профессии. Это редкое качество. Время так устроено, что через 100 лет потомки будут обсуждать только то, что личность оставила после себя, а это песни», — сказала артистка.

Кроме того, заметила Милявская, в свои 76 лет Пугачева прекрасно выглядит, и пожелала такого всем в этом возрасте.

Накануне Алла Пугачева дала большое интервью проекту «Скажи Гордеевой», в котором откровенно рассказала о своем отъезде из РФ, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. В частности, певица заявила, что страна ее предала. Себя же артистка отказалась считать «предательницей», несмотря на эмиграцию.

Позднее в МИД РФ отреагировали на интервью Пугачевой словами: «Базар лицемерия». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия».

