На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Денис Майданов назвал лучшее место на Земле

Певец Денис Майданов назвал Крым лучшим место на Земле
close
Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Певец и депутат Государственной думы России Денис Майданов заявил «Пятому каналу», что Крым – это лучшее место на Земле.

Майданов признался, что обожает Крым и знает его весь. Артист признался, что оценил его как место отдыха во время пандемии.

«Мы выехали всей семьей на полтора месяца в Крым. Пригнали машину и изъездили его вдоль и поперек. Конечно, это кладезь. Потрясающее место со всех точек зрения», — рассказал певец.

12 августа Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Дениса Майданова.

Майданов находится в розыске на Украине еще с апреля 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. СБУ отнесла певца к категории лиц, которые приговорены к лишению свободы.

В 2017 году личные данные Майданова были внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за поддержку действий России и посещения Крыма.

В марте 2025-го продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Денис Майданов получает в районе 2–2,5 миллиона рублей за концерт.

Ранее американский актер назвал Москву одним из своих любимых городов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами