Денис Майданов назвал лучшее место на Земле

Певец и депутат Государственной думы России Денис Майданов заявил «Пятому каналу», что Крым – это лучшее место на Земле.

Майданов признался, что обожает Крым и знает его весь. Артист признался, что оценил его как место отдыха во время пандемии.

«Мы выехали всей семьей на полтора месяца в Крым. Пригнали машину и изъездили его вдоль и поперек. Конечно, это кладезь. Потрясающее место со всех точек зрения», — рассказал певец.

12 августа Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Дениса Майданова.

Майданов находится в розыске на Украине еще с апреля 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. СБУ отнесла певца к категории лиц, которые приговорены к лишению свободы.

В 2017 году личные данные Майданова были внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за поддержку действий России и посещения Крыма.

В марте 2025-го продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Денис Майданов получает в районе 2–2,5 миллиона рублей за концерт.

