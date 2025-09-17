На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол РФ об «отмене» русской культуры в Кишиневе: «Пушкин и Гоголь вдруг стали так опасны?»

Посол РФ Олег Озеров осудил курс Молдавии на «отмену» русской культуры
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров осудил молдавские власти за то, что они, по его словам, пытаются следовать западному курсу «отмены» российской культуры. Его слова передает Sputnik Ближнее зарубежье.

Озеров выразил обеспокоенность тем, что в Молдавии выступили с инициативой ограничить русскоязычный контент. Он подчеркнул историческую связь между странами, отметив, что русский язык служит языком межнационального общения в стране.

«Толстой, Гоголь, Достоевский, Пушкин вдруг стали так опасны для Молдовы? Что же в русском контенте, говоря на их языке, Толстой, Гоголь, Достоевский, Пушкин, что же такого опасного?» — задался вопросом дипломат.

20 июля посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия испортила отношения с Москвой под давлением Запада, страны которого поддерживают действующую партию власти. Он отметил, что весь комплекс мер, принятых молдавскими властями, в том числе высылка российских дипломатов, выполнены под давлением Брюсселя.

