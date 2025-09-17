На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нож в руках и удары по голове»: Ивангай ответил Марьяне Ро на обвинения в изнасиловании

Блогер Ивангай назвал Марьяну Ро агрессором после обвинений в изнасиловании
boredoneguy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный YouTube-блогер Ивангай (настоящее имя — Иван Рудской) опубликовал в Telegram ответ на обвинения Марьяны Ро, которая ранее заявила о принуждении к сексу в возрасте 14 лет со стороны экс-возлюбленного.

В своем заявлении Рудской утверждает, что Марьяна Ро всегда давала добровольное согласие на интимную близость и зачастую сама выступала инициатором. Он описывает поведение бывшей избранницы как «сексуально гиперактивное», что, по его словам, нередко становилось причиной конфликтов.

По воспоминаниям блогера, у Марьяны Ро происходили вспышки агрессии в те периоды, когда он был занят работой и не мог уделять ей достаточно внимания.

«По моим наблюдениям, как раз таки несоответствие ее «желаниям» приводило к истерикам и вспышкам агрессии. Ее вспышки агрессии совпадали с периодами, когда я уходил в работу и не мог ей этого дать», — отметил он.

Рудской подчеркнул, что никогда не проявлял агрессии и относился к избраннице с особым вниманием, сравнивая ее с «принцессой» и королевой, с которой он сдувал пылинки». При этом он отметил, что Марьяна активно использовала различные методы манипуляции, включая суицидальный шантаж.

«Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину», — рассказал он.

Относительно обвинений в принуждении к употреблению наркотических веществ Ивангай категорически отрицает свою вину. По его словам, ситуация развивалась иначе: девушка запрещала ему употреблять каннабис в одиночку.

