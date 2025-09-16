На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Марьяна Ро сообщила, что Ивангай принуждал ее к сексу в 14 лет

Блогерша Марьяна Ро заявила, что Ивангай принуждал ее к сексу
maryanaro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Марьяна Ро (Марьяна Рожкова – настоящее имя) рассказала в Telegram-канале, что бывший возлюбленный Ивангай (Иван Рудской) принуждал ее к сексу.

Рожкова призналась, что это случилось в Японии, когда ей было 14, а ему – 18. Сам Рудской, как отметила блогерша, ссылается на то, что в стране возраст согласия на секс тогда был 13 лет.

«В реальности на Хоккайдо он — 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было», — отметила блогерша.

Марьяна Ро объяснила психологической реакцией на насилие то, что осталась с ним после принуждения к сексу. Как отметила девушка, после травмы подростки ищут внимание и одобрение у обидчика.

После расставания Рожкова долгое время работала над своей травмой. У нее было сильное отторжение близости. Блогерше также становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом. Все это вызвало у нее истерику.

«Для меня как женщины — это особенно тяжело, потому что я мечтала о детях и думала, что никогда не смогу их иметь. Но я смогла пройти этот путь и сейчас спокойно могу об этом говорить», — рассказала знаменитость.

По словам блогерши, ее психика находилась под сильнейшим стрессом из-за травмы, изоляции и зависимости.

Марьяна Ро вспомнила, как однажды Ивангай бросил ее одну без денег в японской квартире, аренда которой должна была закончиться, и уехал на Украину.

«Никаких денег моей семье он никогда не давал. Всё это ложь и выдумки человека, который давно потерял контакт с реальностью из-за веществ, которые он употребляет», — заявила девушка.

Рожкова отметила, что в 15 лет из-за Рудского сама подсела на наркотики, которые тоже негативно воздействовали на ее психику.

«Отдельно позабавило, как он написал, что я «истерила» и «угрожала нанести себе вред», когда он хотел расстаться. Но про себя почему-то ничего не сказал. Я неоднократно пыталась сбросить этот балласт и уйти, как он рыдал и умолял меня не бросать его, ведь у нас любовь», — поделилась блогерша.

По словам Рожковой, «точкой невозврата» их отношений было то, что Ивангай выставил ее за дверь в зимний день в Киеве. Тогда у блогерши случилось понимание, что она должна «спастись» от него.

