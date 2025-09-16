«Союзмультфильм» создаст новые экранизации сказок Корнея Чуковского

«Союзмультфильм» планирует выпустить медиафраншизу на основе одиннадцати произведений Корнея Чуковского. Об этом сообщила пресс-служба киностудии в своем Telegram-канале.

В создании новой франшизы будет участвовать продюсерская компания «Яр&Ko». Уже известно, что повторно экранизируют «Мойдодыра», «Тараканище», «Крокодила», «Муху-Цокотуху» и «Федорино горе». По ним будет снято игровое кино и мультипликационные фильм, а также игры и комиксы.

«Эти истории до сих пор не теряют своей актуальности, и мы видим огромный потенциал в создании современной, многожанровой франшизы, которая познакомит новых зрителей с героями знаменитых произведений, а тем, кто вырос на этих историях, подарит возможность снова с ними встретиться», — прокомментировала планы «Союзфильтфильма» генеральный продюсер направления игрового киностудии Нелли Яралова.

Сценарий первого фильма франшизы уже дописывает продюсер Олег Маловичко, который написал сценарии для «Притяжения», «Льда», «Метода», «Метода-2», «Лихих» и «Трассы».

До этого в «Союзмультфильме» анонсировали планы выпустить два короткометражных фильма на стихи Юрия Энтина.

Ранее мессенджер MAX запустил анимированные стикеры с героями «Союзмультфильма».