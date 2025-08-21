«Союзмультфильм» выпустит два фильма на стихи автора «Прекрасного далеко»

«Союзмультфильм» создаст два короткометражных фильма на стихи Юрия Энтина

Киностудия «Союзмультфильм» сделает две короткометражные картины на стихи поэта-песенника Юрия Энтина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Бориса Машковцева.

«Поэзия Юрия Энтина обладает удивительной магией — в ее простоте и легкости всегда кроется глубина смыслов, музыкальность и яркость образов», — поделился гендир студии.

Первая анимационная картина будет посвящена жизни светлячков, а вторая — основана на произведении «Вода буль-буль». Картина расскажет о важности соблюдения гигиены.

21 августа Юрию Энтину исполнилось 90 лет. Он является автором текста множества песен анимационных лент «Союзмультфильма». Он принимал участие в таких проектах, как «Бременские музыканты», «Веселая карусель», «Приключения Мюнхаузена», «Ну, погоди!», «Голубой щенок», «Летучий корабль», «Зима в Простоквашино», «Приключения Буратино», «Приключения Электроника», «Дюймовочка», «Гостья из будущего» и другие.

В 2016-м Энтин получил премию Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за вклад в развитие отечественной детской литературы.

