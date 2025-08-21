На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Союзмультфильм» выпустит два фильма на стихи автора «Прекрасного далеко»

«Союзмультфильм» создаст два короткометражных фильма на стихи Юрия Энтина
Союзмультфильм

Киностудия «Союзмультфильм» сделает две короткометражные картины на стихи поэта-песенника Юрия Энтина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Бориса Машковцева.

«Поэзия Юрия Энтина обладает удивительной магией — в ее простоте и легкости всегда кроется глубина смыслов, музыкальность и яркость образов», — поделился гендир студии.

Первая анимационная картина будет посвящена жизни светлячков, а вторая — основана на произведении «Вода буль-буль». Картина расскажет о важности соблюдения гигиены.

21 августа Юрию Энтину исполнилось 90 лет. Он является автором текста множества песен анимационных лент «Союзмультфильма». Он принимал участие в таких проектах, как «Бременские музыканты», «Веселая карусель», «Приключения Мюнхаузена», «Ну, погоди!», «Голубой щенок», «Летучий корабль», «Зима в Простоквашино», «Приключения Буратино», «Приключения Электроника», «Дюймовочка», «Гостья из будущего» и другие.

В 2016-м Энтин получил премию Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за вклад в развитие отечественной детской литературы.

