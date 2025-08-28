На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мессенджер MAX запустил анимированные стикеры с героями «Союзмультфильма»

В мессенджере MAX появились стикеры с героями советских мультфильмов
Svitlana Sokolova/Shutterstock/FOTODOM

Мессенджер MAX представил новые анимированные стикерпаки с персонажами классических мультфильмов студии «Союзмультфильм». Об этом сообщила пресс-служба VK.

Уточняется, что первым в коллекции стал набор с Пятачком из мультфильма «Винни-Пух» (1969). В стикерпак вошли 20 анимированных изображений, каждое из которых связано с определенным эмодзи для удобного использования в переписке. Все иллюстрации созданы при участии художников «Союзмультфильма».

«Персонажи классических мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» — не только часть культурного наследия России, но и любимцы миллионов россиян вне зависимости от возраста. Мы рады, что благодаря совместной работе с коллегами из MAX общение в мессенджере станет еще более ярким и выразительным», — отметила генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Cообщается, что в ближайшее время в MAX также появятся стикерпаки с другими популярными героями советских мультипликационных лент — Кешей из «Возвращения блудного попугая» (1984) и Волком из «Ну, погоди!» (1969). Стикеры ориентированы как на поклонников классической анимации, так и на молодую аудиторию.

