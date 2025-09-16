На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гулявший без трусов рэпер попал в больницу после ареста

Рэпер Lil Nas X не явился на суд из-за лечения
true
true
true
close
Evan Agostini/Invision/AP

Рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Хилл), гулявший недавно без трусов по Лос-Анджелесу и арестованный за нападение на полицейских, попал в больницу в тюрьме. Об этом сообщает People.

26-летний Хилл не явился на суд 15 сентября, поскольку находится на лечении в другом штате.

«Обвиняемому разрешается находиться за пределами штата до тех пор, пока он проходит курс лечения», — заявила судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Шелли Сэмюэлс.

«Он окружен удивительной семьей, удивительной командой людей, которые заботятся о нем и любят его. И мы как раз занимаемся решением этих проблем. На самом деле все очень просто — у него была прекрасная жизнь, и у него будет прекрасная жизнь и впредь. Это удар, с которым он справится», — заявил адвокат певца Дрю Финдлинг.

Следующее слушание назначено на 18 ноября.

После задержания в неадекватном состоянии и нападения на полицейских 26-летнему Lil Nas X грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее Алексей Чумаков рассказал о тяжелой операции.

