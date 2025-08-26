Гулявшему без трусов Lil Nas X грозит до 5 лет тюрьмы

Рэпера Lil Nas X отпустили под залог после нападения на полицейских

Рэперу Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Хилл) грозит до пяти лет тюрьмы в США за нападение на полицейских. Об этом сообщает издание People.

Отец Lil Nas X Роберт Стэффорд рассказал, что лауреат премии «Грэмми», не признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений, предъявленным ему в связи с предполагаемыми нападениями на трех полицейских.

По словам отца, 26-летний артист «глубоко раскаивается в произошедшем» 21 августа, когда его арестовали гуляющим без трусов по Лос-Анджелесу.

Стаффорд заявил журналистам, что его сын «абсолютно» не употреблял запрещенные вещества.

Адвокат Кристи О'Коннор также заявила суду Лос-Анджелеса, что нет никаких доказательств того, что в инциденте 21 августа были замешаны какие-либо наркотики, и отметила, что у Хилла нет криминального прошлого.

«Если предположить, что эти обвинения правдивы, это абсолютное отклонение в жизни этого человека. Ничего подобного с ним никогда не случалось», — сказала она.

По данным окружной прокуратуры Лос-Анджелеса, в случае признания рэпера виновным ему грозит до пяти лет тюрьмы. Предварительное слушание по его делу назначено на 15 сентября. Сейчас артист отпущен под залог.

