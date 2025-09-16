Игорь Верник заработал миллионы на аренде

Шоумен, народный артист России Игорь Верник заработал миллионы на бизнесе, связанном с арендой. Об этом сообщает портал «Страсти» со ссылкой на открытые данные.

Известно, что Верник владеет долей в 37,5% компании «Жустен». Организация осуществляет деятельность по аренде и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. За 2024 года фирма заработала 7,6 млн рублей, а чистая прибыль организации составила 1,4 млн рублей.

В 2023 году прибыль была меньше — тогда доходы составляли 4,5 млн рублей, из них «чистых» — 138 тысяч рублей.

Организация Верника не имеет задолженностей на текущий момент.

