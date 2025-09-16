На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игорь Верник заработал миллионы на аренде

Бизнес шоумена Верника заработал за 2024 год 7,6 млн рублей
Шоумен, народный артист России Игорь Верник заработал миллионы на бизнесе, связанном с арендой. Об этом сообщает портал «Страсти» со ссылкой на открытые данные.

Известно, что Верник владеет долей в 37,5% компании «Жустен». Организация осуществляет деятельность по аренде и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. За 2024 года фирма заработала 7,6 млн рублей, а чистая прибыль организации составила 1,4 млн рублей.

В 2023 году прибыль была меньше — тогда доходы составляли 4,5 млн рублей, из них «чистых» — 138 тысяч рублей.

Организация Верника не имеет задолженностей на текущий момент.

Накануне сообщалось, что гонорары звезд комик-группы «Квартет И» упали в семь раз за последние пару лет. СМИ выяснили, что владельцы киностудии «Стрела» Ростислав Хаит, Леонид Барац и Сергей Петрейков в 2023-м заработали 142,1 млн рублей, а в 2024-м — только 20,6 млн.

Ранее утверждалось, что телеведущий Дмитрий Дибров может зарабатывать миллионы рублей на поминках.

