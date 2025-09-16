Басков, Лепс и Долина выступят для пострадавших российских военных

Народные артисты РФ Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, заслуженный артист РФ Денис Майданов, группа «Земляне», певица Ирина Дубцова и другие исполнители выступят для раненых бойцов специальной СВО в рамках акции «Песни и кино — нашим героям». Об этом на пресс-конференции рассказал создатель группы «Земляне» Владимир Киселев, пишет ТАСС.

«Мы приезжаем за свой счет, и я хотел бы особенно указать, что Николай Басков, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Григорий Лепс и другие, безусловно, приезжают за свой счет на эти территории. Они лишаются в этот момент концертов. В эти дни они привозят туда огромное количество помощи», — сказал Киселев.

Концерты пройдут в ряде регионов РФ, уточнили организаторы.

16 сентября сообщалось, что Басков поспорил с коллегой Ириной Дубцовой на пресс-конференции, посвященной акции по поддержке военных в госпиталях. Во время своей речи Дубцова заявила, что патриотизм должен быть добровольным. Она отметила, что участники акции делают это «с простым человеческим посылом, не с какими-то декорациями». Басков вмешался в рассуждение. Он считает, что звезды должны подавать пример в таких делах.

