В России ответили, почему молодежь слушает Кадышеву и Ai Yola

Музыкант Беля: политическая обстановка сделала Кадышеву популярной у молодежи
Станислав Жданов/Фотохост-агентство РИА Новости

Политическая обстановка и некий момент изоляции могли вызвать популярность российской народной музыки среди россиян. Об этом ЕАН рассказал уральский музыкант Вася Беля, комментируя возросшую популярность Надежды Кадышевой и треков башкирской группы Ai Yola.

«Россияне сейчас гораздо реже путешествуют в Европу, в Америку, соответственно, культурного обмена стало меньше, меньше приезжих артистов. Раньше мы, как и весь мир, смотрели «Грэмми», узнавая новые имена, смотрели голливудские фильмы. Сейчас музыкальные сервисы недоступны, яркие новинки можно услышать только с помощью пиратов. У людей возникла потребность в создании продукта, и продукта русскоязычного», — сказал эксперт.

Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин предположил, что молодые люди в России устали от рэпа и электронной музыки, в которых нет мелодичности. Автор музыкального проекта «Турбо Хтонь» Александр Рычков, в свою очередь, указал, что успех народных мотивов в музыке обусловлен тем, что они заставляют слушателей испытывать сильные эмоции.

В соцсетях до этого появилось видео, на котором популярная среди зумеров певица Надежда Кадышева исполняет отрывок песни в жанре рэпа. По мнению продюсера Сергея Дворцова, у нее есть все шансы добиться невероятного успеха в этом стиле, так как сегодня она стала настоящей дивой и должна осовременить свой репертуар.

Ранее Буланова рассказала, кто заменил Пугачеву на российской сцене.

