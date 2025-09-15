Эрмитаж вводит бесплатные дни по праздникам

Генеральный директор «Государственного Эрмитажа» Михаил Пиотровский в пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал, что музей вводит бесплатные дни для всех по праздникам.

Жители и туристы Санкт-Петербурга смогут посетить музей бесплатно в Рождество, День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября), День Эрмитажа и День святой Екатерины (7 декабря).

Эрмитаж также расширит льготы для отдельных категорий посетителей. С 1 октября дети до 18 лет, студенты и курсанты смогут посещать музей по четвергам.

7 сентября в Эрмитаже проводилась эвакуация посетителей и сотрудников после сообщения об угрозе минирования.

По информации правоохранителей, анонимные сообщения также поступили в Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина на набережной Мойки и мемориальный музей-лицей. Охрана Росгвардии обеспечивали безопасность и оказывают содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам музеев.

