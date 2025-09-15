Певица Margo рассказала, почему ее отправила в блок Бородина

Певица Margo призналась, что Бородина заблокировала ее 9 лет назад

Певица Margo (настоящее имя Маргарита Овсянникова) стала гостьей нового выпуска подкаста «Ниче Святого» на музыкальном сервисе Звук. В беседе с Марком Андерсоном артистка раскрыла, за что ее заблокировала ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

По словам Margo, конфликт начался из-за ее якобы слишком быстро набирающихся подписчиков.

«Я уже 9 лет нахожусь в блоке у Ксении Бородиной. Помню, когда на меня подписывались по 40 тысяч человек в сутки, Ксения возмутилась и тут же меня заблокировала — причем даже не скрывала этого. Она написала пост, где всё было предельно ясно: он был обо мне, хотя имя не называла. Но я тогда подумала: «Господи,она уже на этом посте столько хайпа собрала, столько комментариев набрала — могла бы и меня хотя бы отметить!» — смеется Margo.

Margo — протеже Филиппа Киркорова, бывшая участница «Дома-2». Девушка, начавшая музыкальную карьеру в 2020 году, называет себя «звездой номер один».

В августе американский рэпер Lil Pump подарил Маргарите Овсянниковой сумку от Louis Vuitton за 180 тысяч рублей.

Ранее протеже Киркорова ответила на слухе о разрыве с певцом.