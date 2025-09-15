На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Певица Margo рассказала, почему ее отправила в блок Бородина

Певица Margo призналась, что Бородина заблокировала ее 9 лет назад
true
true
true
close
Звук

Певица Margo (настоящее имя Маргарита Овсянникова) стала гостьей нового выпуска подкаста «Ниче Святого» на музыкальном сервисе Звук. В беседе с Марком Андерсоном артистка раскрыла, за что ее заблокировала ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

По словам Margo, конфликт начался из-за ее якобы слишком быстро набирающихся подписчиков.

«Я уже 9 лет нахожусь в блоке у Ксении Бородиной. Помню, когда на меня подписывались по 40 тысяч человек в сутки, Ксения возмутилась и тут же меня заблокировала — причем даже не скрывала этого. Она написала пост, где всё было предельно ясно: он был обо мне, хотя имя не называла. Но я тогда подумала: «Господи,она уже на этом посте столько хайпа собрала, столько комментариев набрала — могла бы и меня хотя бы отметить!» — смеется Margo.

Margo — протеже Филиппа Киркорова, бывшая участница «Дома-2». Девушка, начавшая музыкальную карьеру в 2020 году, называет себя «звездой номер один».

В августе американский рэпер Lil Pump подарил Маргарите Овсянниковой сумку от Louis Vuitton за 180 тысяч рублей.

Ранее протеже Киркорова ответила на слухе о разрыве с певцом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами