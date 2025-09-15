На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезду «Отчаянных домохозяек» назвали «антисемиткой недели»

Произраильские правозащитники назвали актрису Марсию Кросс антисемиткой недели
Gerald Matzka/dpa/Global Look Press

Звезду «Отчаянных домохозяек» Марсию Кросс назвали «антисемиткой недели» после ее спорных высказываний. Об этом пишет New York Post.

Произраильская правозащитная организация «StopAntisemitism» осудила 63-летнюю номинантку на «Эмми» за недавние посты в социальных сетях, где актриса обвинила Израиль в геноциде, в том числе посредством голода, и заявила, что США и другие страны якобы помогают еврейскому населению совершать военные преступления в Газе.

Кроме того, актриса опубликовала пост, в котором утверждала, что газовые камеры были «гораздо более милосердными», чем принуждение к голоду в Газе.

«В ее постах используются классические антисемитские приемы, принижаются страдания евреев и отрицается еврейская легитимность — такой язык подвергает еврейские общины реальной опасности как онлайн, так и офлайн», — заявила основательница «StopAntisemitism» Лиора Рез.

В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности признать Палестину как государство на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН разжигает антисемитизм.

Ранее актер из «Клана Сопрано» прострелил нос женщине.

