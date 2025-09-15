На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер из «Клана Сопрано» прострелил нос женщине

Актера Эрнеста Хайнца арестовали за покушение на жизнь после нападения на женщину
true
true
true
close
ernestheinz.com

Полиция Нью-Джерси арестовала актера из «Клана Сопрано» Эрнеста Хайнца за покушение на жизнь женщины. Об этом пишет Independent.

По версии полиции, 46-летний американский актер выстрелил из пистолета в женщину за рулем автомобиля, поравнявшись с ней на светофоре в городке Гэллоуэй. Ему также предъявили обвинения в нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, хранении оружия и владении оружием в незаконных целях.

Женщина, Марица Ариас-Галва, объяснила, что автомобиль Хайнца подрезал ее, а на светофоре он угрожал ее жизни устно, после чего произвел выстрел. Пуля прострелила женщине нос, но она оставалась в сознании и смогла поговорить с прибывшими на место происшествия полицейскими.

Травмы не представляют угрозы для жизни женщины, в настоящее время она выздоравливает.

После стрельбы Хайнц попытался скрыться, но был найден в тот же день.

У Хайнца было несколько небольших ролей или ролей второго плана как на телевидении, так и в кино. В «Клане Сопрано» он появлялся в 2006 году.

Накануне на голливудского актера Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто. После международного кинофестиваля в Торонто МакЭвой отдыхал вместе со съемочной группой, когда к нему со спины подошел мужчина. Неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения и ударил звезду.

Ранее Анна Asti получила травму во время шоу и продолжила выступать.

