На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Продюсер заявил, что Пугачева проигрывала в казино деньги Киркорова

Продюсер Дзюник: Пугачева жила за счет денег Киркорова
true
true
true
close
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева якобы жила за счет денег своего экс-супруга — народного артиста России Филиппа Киркорова. Продюсера цитирует aif.ru.

Дзюник обратил внимание, что в недавнем интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Пугачева заявила, что Киркоров мало что мог для нее сделать, а она сделала для бывшего мужа многое.

По информации продюсера, в период брака звезд Пугачева якобы не сделала ни одного гастрольного тура, а Киркоров только во время сотрудничества с Дзюником за девять месяцев сделал девять гастрольных туров.

«Почему же она об этом не сказала, что она жила за счет денег Филиппа Киркорова, что она в казино проигрывала деньги Филиппа Киркорова, что она в производство чипсов своих никому не нужных вкладывала деньги Филиппа Киркорова, что завод начали строить для выпуска так называемых производительных напитков за деньги Филиппа Киркорова», — рассуждает Дзюник.

Пугачева и Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год.

Также в интервью 76-летняя Пугачева раскрыла, как видит свою кончину.

Ранее продюсер раскрыл, кто заплатил за интервью Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами