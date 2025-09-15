Продюсер заявил, что Пугачева проигрывала в казино деньги Киркорова

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева якобы жила за счет денег своего экс-супруга — народного артиста России Филиппа Киркорова. Продюсера цитирует aif.ru.

Дзюник обратил внимание, что в недавнем интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Пугачева заявила, что Киркоров мало что мог для нее сделать, а она сделала для бывшего мужа многое.

По информации продюсера, в период брака звезд Пугачева якобы не сделала ни одного гастрольного тура, а Киркоров только во время сотрудничества с Дзюником за девять месяцев сделал девять гастрольных туров.

«Почему же она об этом не сказала, что она жила за счет денег Филиппа Киркорова, что она в казино проигрывала деньги Филиппа Киркорова, что она в производство чипсов своих никому не нужных вкладывала деньги Филиппа Киркорова, что завод начали строить для выпуска так называемых производительных напитков за деньги Филиппа Киркорова», — рассуждает Дзюник.

Пугачева и Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год.

Также в интервью 76-летняя Пугачева раскрыла, как видит свою кончину.

