Дочь Марата Башарова завела роман с филиппинцем

Актер Марат Башаров заявил, что его дочь встречается с филиппинцем

Актер и телеведущий Марат Башаров рассказал в шоу «Секрет на миллион», что его дочь Амели встречается с филиппинцем.

По словам Башарова, возлюбленный дочери живет в Лондоне и занимается мультипликацией.

«Я с ним поговорил как мог. Потому что он по-русски вообще не говорит», — отметил артист.

Башаров признался, что сильно переживает за дочь и ее отношения.

«Я же отец, конечно, сердце сжимается. А если будет какой-нибудь проходимец, не дай бог? Я же живой человек, а она моя кровинушка», — поделился телеведущий.

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой. Он преподнес девушке кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней. Через год артист в студии программы «Звезды сошлись» понадеялся, что в 2025-м узаконит союз с возлюбленной.

