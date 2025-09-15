Назван победитель «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал»

Победителем телевизионной премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» стал проект «Больница Питт» (The Pitt, 2025), рассказывающий о работе врачей скорой помощи в американском Питтсбурге. Трансляцию церемонии награждения вел телеканал CBS.

Номинантами в данной категории также были сериалы «Медленные лошади» (Slow Horses, 2022 — н. в.), «Разделение» (Severance, 2022 — н. в.), «Рай» (Paradise, 2025), «Одни из нас» (The Last of Us, 2023 — н. в.), «Андор» (Andor, 2022-2025), «Дипломатка» (The Diplomat, 2023 — н. в.) и «Белый Лотос» (The White Lotus, 2021 — н. в.).

В категории лучший комедийный сериал главный приз взял проект «Киностудия» (The Studio, 2025), а награду за лучший мини-сериал удостоился проект «Переходный возраст» (Adolescence, 2025).

До этого сообщалось, что награду за лучшую роль в комедийном сериале получил Сет Роген за участие в шоу The Studio. Также он вместе с Эваном Голдбергом получил статуэтку в качестве лучшего режиссера комедийного проекта за этот же сериал.

Лучшим режиссер ограниченной серии или антологии был признан Филип Барантини за мини-сериал «Переходный возраст».

Ранее сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми».