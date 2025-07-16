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Сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми»

Сериал «Разделение» претендует сразу на 27 наград «Эмми»
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В США объявили номинантов на премию «Эмми» за лучшие телепроекты в 2024 году.

Лидером стал сериал «Разделение», который номинировали сразу на 27 наград. На втором месте расположился «Пингвин» с 24 номинациями.

На звание лучшего драматического сериала претендуют: «Андор», «Белый лотос», «Больница Питт», «Дипломатка», «Медленные лошади», «Одни из нас» и «Рай».

Стерлинг К. Браун («Рай»), Гэри Олдман («Медленные лошади»), Педро Паскаль («Одни из нас»), Адам Скотт («Разделение») и Ноа Уайли («Больница Питт») номинированы в категории «Лучший актер первого плана в драматическом сериале».

В номинации на лучшую актрису первого плана в драматическом сериале представлены: Кэти Бейтс («Мэтлок»), Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»), Бритт Лоуэр («Разделение»), Белла Рамзи («Одни из нас») и Кери Рассел («Дипломатка»).

77-я ежегодная церемония вручения премии «Эмми» состоится 14 сентября.

До этого стало известно, что сериал с Юрием Колокольниковым «Белый Лотос» вошел в список номинантов на «Эмми».

30 июня в пресс-службе Российского фонда культуры сообщили, что торжественная церемония вручения Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» впервые пройдет 24 ноября 2025 года в Москве. Инициатором ее создания стал режиссер Никита Михалков, который называл ее евразийским аналогом «Оскара».

Ранее Путин рассказал о целях «Интервидения».

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