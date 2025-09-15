На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны имена новых лауреатов премии «Эмми»

Кэти Бейтс, Трамелл Тиллман и Сет Роген стали лауреатами премии «Эмми»
true
true
true
close
FSN-B/Global Look Press

Первым лауреатам премии «Эмми» уже вручили статуэтки. Трансляцию церемонии вручения ведет The Guardian.

Награду за лучшую роль в комедийном сериале получил Сет Роген за участие в шоу The Studio. Также он вместе с Эваном Голдбергом получил статуэтку в качестве лучшего режиссера комедийного проекта за этот же сериал. Лучшим режиссер ограниченной серии или антологии был признан Филип Барантини за мини-сериал «Переходный возраст».

Актриса Джин Смарт получила седьмую за свою карьеру статуэтку «Эмми» за роль Деборы Вэнс в качестве лучшей актрисы комедийного сериала. Лучшей актрисой второго плана в комедийном сериале была признана Ханна Эйнбиндер. Лучшим актером второго плана в комедийном сериале судьи сочли Джеффа Хиллера.

Кэтрин ЛаНаса была признана жюри фестиваля лучшей актрисой второго плана в в драматическом сериале за участие в сериале The Pitt.

Темнокожий актер Трамелл Тиллман стал лучшим актером второго плана в драматическом сериале за схемки в сериале «Разделение», второй сезон которого вышел в 2025 году. Актриса Кэти Бейтс была признана лучшей актрисой в драматическом сериале за роль в этом же сериале.

Вручение наград продолжается.

Ранее сериал «Разделение» стал лидером по количеству номинаций на премию «Эмми».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами