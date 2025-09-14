В Ватикане дроны изобразили портрет папы Римского Франциска

В Ватикане прошел первый поп-концерт Grace for the World. Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале.

На мероприятии выступили Андреа Бочелли, Фаррелл Уильямс, хип-хоп-дуэт Clipse, госпел-хор Voices of Fire и хор Римской епархии под управлением Марко Фризина. В рамках концерта также прошло световое шоу. 500 светящихся беспилотников образовали в небе портрет папы Римского Франциска, голубя мира и руки из картины «Сотворение Адама» Микеланджело.

«Если честно, такие мероприятия внушают надежду, что беспилотники могут (и должны) служить прежде всего мирным целям», — заявила Собчак.

Во время концерта организаторы призвали к солидарности, единству и благодати для всего человечества. Мероприятие представляло собой кульминацию Третьей всемирной встречи во имя общечеловеческого братства.

Папы Римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет.

В мае папой Римским стал Лев XIV (Роберт Прево) в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Прево обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

