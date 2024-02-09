Директор Влада Бумаги ответила на слухи о налоговых задолженностях блогера

Директор Владислава Бумаги (Влада А4) Александра Баженова опровергла в беседе с Super наличие налоговых задолженностей у блогера.

Баженова уверила, что у Бумаги нет и никогда не было никаких долгов. По словам директора, только за 2023 год блогер заплатил 200 миллионов рублей налогов. Она отметила, что эта информация есть во всех официальных источниках.

«Влад не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность», — заявила директор блогера.

Баженова также опровергла, что Бумага переехал с возлюбленной в Дубай. По ее словам, блогер живет в Москве.

9 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что Влада Бумагу якобы разыскивают российские приставы. По данным издания, на блогере видят неоплаченные штрафы и долг перед налоговой в 278 тысяч тысяч рублей.

В тот же день РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов сообщили, что судебные приставы Москвы открыли на Влада А4 шесть исполнительных производств по взысканию штрафов за нарушения ПДД.

Ранее Егор Крид «потерял» 4,4 млн рублей в суде.