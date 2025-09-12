На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исполнительница хита «Матушка Земля» попала в базу «Миротворца» за «пропаганду войны»

«Постньюс»: имя певицы Куртуковой внесено в базу «Миротворца» с ошибкой
true
true
true
close
ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница песни «Матушка Земля» Татьяна Куртукова оказалась в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Постньюс».

Куртукова попала в «черный список» на Украине из-за участия в традиционной новогодней телепрограмме «Голубой огонек» в 2025 году, где среди гостей были ветераны специальной военной операции России на Украине (СВО).

Создатели «Миротворца» уличили российскую звезду «в пропаганде войны, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастии в преступлениях против украинских граждан» и поддержке ВС РФ.

Также «Постньюс» отмечает, что украинский сайт по ошибке назвал Татьяну Куртукову Татьяной Макаровой.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе «Миротворца» числятся такие артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Анна Asti, Анастасия Ивлеева, Сарик Андреасян и другие.

Ранее сообщалось, что Клава Кока во второй раз попала в базу «Миротворца».

