Обманувший Газманова мошенник работал с его пасынком

112: пасынок Олега Газманова делал приложение для дальнобойщиков с Саркисяном
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Пасынок Олега Газманова Филипп работал с обманувшим артиста мошенником — Геворком Саркисяном. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Филипп и Геворк вместе разрабатывали приложение для дальнобойщиков. Пасынок Газманова познакомился с бизнесменом в 2015 году на благотворительном аукционе в Лондоне. Позже он начал работать в компании Саркисяна в Москве. Там они запустили совместный проект, который принес миллионы рублей.

14 сентября Московский городской суд отправил под домашний арест мужчину, обвиняемого в мошенничестве против певца Олега Газманова и его жены.

По данным РИА Новости, изначально фигуранта дела отправили в СИЗО, однако затем Мосгорсуд отменил это решение и изменил меру пресечения, поскольку обвиняемый заботится об иждивенцах и имеет заболевания сердца.

В сентябре Газманов поднял гонорар на 2 млн рублей благодаря своему танцу на хит «Загулял». 75-летний певец исполнил его на фестивале «Новая волна», а затем повторил уже с супругой Мариной. Видео с артистом завирусилось в TikTok, подростки начали разучивать хореографию и делать ролики.

