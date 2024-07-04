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Наталья Фриске о возвращении на сцену: «Абсолютно не мое»

Блогерша Наталья Фриске призналась, что не хочет возвращаться на сцену

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friske_natalia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Наталья Фриске призналась в беседе с kp.ru, что не хочет возвращаться на сцену.

«Это абсолютно не мое», — заявила блогерша.

Фриске объяснила, что ей ближе быть с ребенком и воспитывать свою дочь Луну. Она уточнила, что вышла на сцену с группой «Блестящие» на премии МУЗ-ТВ только из-за сестры Жанны Фриске. Блогерша хотела почтить память артистке.

Фриске призналась, что не знала о присуждении премии Жанне.

«Сестру вспоминаю каждый день. А о нашем сходстве говорят очень часто. Чем старше становлюсь, тем больше на нее похожа», — отметила сестра певицы.

Фриске также прокомментировала изображение Жанны, созданное с помощью нейросети. На премии МУЗ-ТВ показали ролик с Жанной Фриске, созданный с помощью искусственного интеллекта. В ролике артистка поет свой хит «А на море белый песок».

«Номер с ее изображением увидела только на репетиции. В итоге разрыдалась», — поделилась Наталья.

В июне отец Фриске Владимир Копылов признался, что ему стало плохо на премии, как только он увидел ролик с дочерью.

Ранее отец Фриске раскрыл, кому достанется квартира артистки.

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