Тимати предлагают от $2 млн за очернение мессенджера Max

Рэпер Тимати рассказал о многомиллионных предложениях по очернению платформы MAX
Shot/Telegram

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) заявил, что на протяжении нескольких месяцев получает сообщения с призывом раскритиковать российский мессенджер MAX. Слова музыканта передает Life со ссылкой на SHOT.

«Мне практически пол-лета поступают с разных анонимных номеров — и латвийских, и украинских — интересные предложения такого характера: «Предлагаю до $2 млн за программу по очернению репутации мессенджера MAX», — поделился исполнитель.

В качестве доказательства Юнусов продемонстрировал одно из таких сообщений на камеру. Также артист ответил на соответствующий вопрос корреспондента SHOT, что ему не поступали угрозы после того, как его объявили в розыск на Украине.

«Объявили и объявили. Я никуда не прячусь. Я в Москве», — отметил он.

8 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Тимати в розыск. До этого музыканту предъявили заочное обвинение в нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории. Ему инкриминируется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

Ранее телеведущий Ургант заявил, что чувствует на себе давление в последние 3 года.

