Зарабатывающий на корпоративах Ургант пожаловался на давление: «Чувствую последние три года!»

Телеведущий Ургант заявил, что чувствует на себе давление в последние 3 года

Телеведущий Иван Ургант, чью вечернюю программу убрали из эфирной сетки Первого канала после начала специальной военной операции, зарабатывает, выступая на частных мероприятиях в России. Об этом сообщает «Абзац» в Telegram-канале.

Как сообщает издание, шоумена заметили на горнолыжном курорте «Абзаково» в Башкирии на корпоративе в честь Дня программиста. Судя по опубликованному «Абзацем» ролику, Урганта позвали в качестве ведущего мероприятия.

В ходе корпоратива комик вскользь коснулся темы давления, c которым сталкивается в последние годы. На выступлении Ургант попросил публику уступить место женщине в кокошнике и отметил:

«Понимаете, только я понимаю, что такое давление на ваши шейные позвонки в течение сегодняшнего праздника. Я это последние три года чувствую!»

6 июня в Гатчине отменили показ фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом на местном кинофестивале. В этот же день общественное движение «Зов народа» обращалось к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отменить отечественную премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» режиссера Николая Солодникова.

