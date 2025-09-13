На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Лихих» потребовал вернуть одну особенность девяностых

Актер Быстров заявил, что скучает по отсутствию интернета
Павел Бедняков/РИА Новости

Актер Артем Быстров на премьере сериала «Лихие. Глава 2» «потребовал» вернуть одну особенность эпохи девяностых. Его цитирует «Пятый канал».

Быстров ответил на вопрос о том, что бы ему хотелось вернуть из прошлого.

«Отсутствие интернета», — сказал он.

По словам Быстрова, ему бы хотелось возродить прежнее взаимодействие между людьми в нынешнем мире. Без возможности подключиться к интернету, считает он, люди начнут искать друг друга так же, как раньше, и такой подход может помочь взглянуть на опыт прошлого с новой точки зрения.

Минувшим летом продюсеры предрекли популярность у молодежи нескольким артистам из девяностых и нулевых. По словам продюсера Павла Рудченко, новой волны популярности среди зумеров вслед за Надеждой Кадышевой могут ждать Натали, Шура и группа Hi-Fi.

Ранее Гуф назвал причину ухода со сцены.

